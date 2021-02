Actie 'mep een mug dood' wegens succes gestopt

Op 16 februari riep de universiteit op om muggen dood te slaan en die direct op te sturen. Inmiddels staat de teller op ruim 6000 inzendingen. "Het is heel bijzonder om zoveel respons te ontvangen", zegt Koenraadt bij Omroep Gelderland.

De onderzoekers willen weten hoe het komt dat steekmuggen ook midden in de winter overlast veroorzaken. Ook willen ze vaststellen of de diertjes ziektes bij zich dragen zoals het westnijlvirus en het usutuvirus.

Bijzondere weer van de laatste weken

De actie zou tot 16 maart lopen, maar de respons is zo groot dat de universiteit nu al tevreden is. De schatting is dat zo'n 80 procent van alle inzendingen daadwerkelijk een steekmug is.

"Dit aantal overtreft alle verwachtingen", aldus de onderzoekers op de website van de universiteit. Zij verwachten niet alleen antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen maar ook te kunnen vaststellen "of het bijzondere weer van de afgelopen weken invloed heeft gehad op de muggenstand".

Wie nu een mug doodslaat, kan het beestje dus gewoon in de biobak gooien. Muggenoverlast kan nog wel worden gemeld op Muggenradar.nl.