Baudet overtrad mogelijk coronaregels in Urk, OM start onderzoek

"We gaan kijken in hoeverre de regels zijn overtreden en aan wie dat te wijten valt", zegt een woordvoerder van het OM. "Daarna bepalen we of er vervolgstappen genomen moeten worden."

Een woordvoerder van Baudet zegt dat de Forum-voorman op de hoogte is van het onderzoek. "We wachten het onderzoek af alvorens te reageren, maar zien de uitkomsten van het onderzoek met veel vertrouwen tegemoet."

Baudet hangt mogelijk een boete boven het hoofd. Het is niet duidelijk hoelang het onderzoek gaat duren.