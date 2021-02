Russische diplomaten duwen zichzelf per trolley Noord-Korea uit

Een groepje Russische diplomaten is met hun familie op een bijzondere manier vertrokken uit Noord-Korea: per trolley, die ze met hun eigen spierkracht moesten voortbewegen over de rails.

De acht Russen waren per bus en trein naar de grens met Rusland gereisd, maar vanwege strenge coronamaatregelen konden ze daar niet verder. De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben het grensverkeer al maanden geleden stilgelegd. De Russen stapten daarom met een flinke lading koffers over op de trolley en duwden die de laatste kilometer over het spoor naar hun eigen land.

De belangrijkste "motor" van de trolley was de derde secretaris van de ambassade, Vladislav Sorokin, die het wagentje over een spoorbrug over de rivier de Tumen Rusland in duwde, schrijft de BBC. Ook zijn 3-jarige dochter was erbij.