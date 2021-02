Pensioenfondsen van artsen beleggen in wapens en cannabis

De pensioenfondsen van huisartsen en vrijgevestigde medisch specialisten beleggen in wapens en andere controversiële producten. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Die heeft de beleggingsportefeuille van de twee pensioenfondsen geanalyseerd.

Premiegeld van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) en de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) gaat voor een deel naar wapenfabrikanten en producenten van drank en (recreatief) cannabis. Ook wordt belegd in casino's en fastfoodketens.

Artsen zijn verbaasd over de beleggingen. "In onze artseneed beloven wij dat we ons zullen inzetten voor de gezondheid van onze medemens", zegt medisch specialist Serge Zweers in de krant. Hij heeft onder collega's een discussie over het onderwerp aangezwengeld.

Verplicht aangesloten

Het is voor huisartsen en medisch specialisten die het niet eens zijn met de beleggingen niet mogelijk om over te stappen naar een ander pensioenfonds, want ze moeten zich verplicht aansluiten bij het pensioenfonds van hun beroepsgroep.

De Stichting Pensioenfonds Huisartsen belegt onder meer in twee bedrijven die wapens leveren aan de luchtmacht van Saudi-Arabië. Dat land heeft de afgelopen jaren in Jemen ziekenhuizen gebombardeerd. Het pensioenfonds van de vrijgevestigde medisch specialisten stopt premiegeld in een bedrijf dat raketlanceersystemen maakt en drones om precisiebombardementen mee uit te voeren.

'Belegging is maatschappelijk verantwoord'

Het pensioenfonds van de huisartsen zegt dat er inderdaad wordt belegd in bedrijven die zich bezighouden met de productie van wapens en in fastfoodbedrijven, maar dat het zich houdt aan strenge nationale en internationale wetgeving en dat het maatschappijk verantwoord is. "We nemen alle bedrijven waarin we beleggen nog eens onder de loep en we hebben al heel veel geschrapt. Als we over een jaar nog eens kijken, hebben we een heel andere lijst", zegt voorzitter Bram Stegeman van de SPH in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten erkent dat er wordt belegd in wapenfabrieken, maar het geld wordt volgens directeur Jeroen Steenvoorden niet gebruikt voor de productie van kernwapens en mijnen. "Ook de Nederlandse overheid investeert in wapens. Die zijn niet bedoeld om mensen dood te schieten, maar om ons te verdedigen."

Volgens Steenvoorden kan het ook voordelen hebben om te beleggen in bijvoorbeeld de drankindustrie. "Je kunt dan als aandeelhouder druk uitoefenen dat er niet te veel reclame moet worden gemaakt voor jongeren."