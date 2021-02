Gerechtshof doet uitspraak over avondklok: 'Kan gevolg hebben voor boetes'

Wat het gerechtshof in Den Haag vanochtend ook oordeelt, de avondklok wordt er niet door afgeschaft. Maar voor mensen die een 'avondklokboete' hebben gekregen, kan de uitspraak wel wat veranderen, benadrukt advocaat Jan Visscher, die beboette mensen bijstaat. "Het wordt zeker nog wel interessant."

Hoe het zat:

De voorzieningenrechter oordeelde op dinsdag 16 februari dat het kabinet bij het invoeren van de avondklok onterecht gebruik heeft gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), bedoeld voor acute noodsituaties.

Als het hof net als de rechtbank oordeelt dat de avondklok op basis van de verkeerde rechtsgronden is ingevoerd, zou de maatregel per direct niet meer gelden. Maar om dat te scenario te voorkomen heeft het kabinet al maatregelen genomen: met een spoedwet is er een soort avondklokvangnet gekomen. Deze spoedwet is al door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en valt nu onder alle maatregelen in de coronawet. Daarmee is de avondklok juridisch geregeld door het kabinet.

'Voor de boetes kan het gevolgen hebben'

Voor de coronaboetes kan het nog wel uitmaken, want die zouden dan op de verkeerde juridische grondslag zijn uitgeschreven. Advocaat Jan Visscher kijkt daarom reikhalzend uit naar de uitspraak. "De hele juridische grondslag van de avondklok staat ter discussie. De rechtbank heeft daar een interessante uitspraak over gedaan en gezegd dat die basis niet klopt. Voor de avondklok zelf gaat het geen verschil maken, maar het kan wellicht wel gevolgen hebben voor de boetes die zijn opgelegd."

De avondklok is inmiddels al meer dan een maand van kracht; vanaf 23 januari mag je van 21.00 uur tot 04.30 uur alleen de straat op met een geldige reden. We spraken over de avondklok met drie mensen die een boete gekregen hebben.

Jelmar Mentink: 'We hadden vooraf nog een route uitgezocht'