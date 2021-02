Andere advertentie dan je buurman: de online campagnes van politieke partijen

"Mijn analyse is dat het heel moeilijk is om nieuwe kiezers aan je te binden via micro-targeting", zegt Te Buck van BKB. "De meeste advertenties zie je fracties van seconden. De meeste mensen scrollen erlangs en krijgen maar een heel klein beetje van de boodschap mee."

Tegelijkertijd moeten politieke partijen wel. "Facebooks nieuwsoverzicht is veel meer dan bij de vorige verkiezingen op posts van vrienden", zegt Te Buck. Om daartussen te komen, zijn advertenties nodig.

Dat merkt ook GroenLinks. "In 2017 was 60 procent van ons digitale bereik via het nieuwsoverzicht, en voor 40 procent via advertenties", aldus campagneleider Wijnand Duyvendak. "Nu bereiken we zelf 10 procent, voor de rest mogen we bijbetalen."