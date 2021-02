'Lappen grond in Amazonejungle illegaal te koop via Facebook'

Delen van het Amazone-regenwoud in Brazilië worden illegaal verkocht via Facebook, schrijft de BBC. Het zou onder meer gaan om beschermde natuurgebieden en stukken jungle die gereserveerd zijn voor inheemse bewoners.

Bij sommige advertenties staan grondgebieden ter grootte van duizend voetbalvelden te koop. Veel verkopers geven volgens de Britse omroep openlijk toe dat ze geen eigendomspapieren hebben. De illegale lappen grond worden met name gebruikt voor veeteelt, nadat de begroeiing is weggekapt.

De grond wordt te koop gezet via Facebook Marketplace. Het Amerikaanse techbedrijf zegt tegen de BBC dat het zulke advertenties niet op eigen houtje gaat verwijderen. Wel staat het bedrijf klaar om de lokale autoriteiten te helpen als blijkt dat kopers of verkopers de wet overtreden.

Waarde verdrievoudigd

Voor mensen als Fabricio Guimarães is de online marktplaats een instrument voor de handel in illegale grond. "Er is hier geen risico op controle door de overheid", citeert de BBC de op verborgen camera's vastgelegde man. Nadat hij het stuk bos had platgebrand, was zijn grond volgens de nieuwszender drie keer zo veel waard geworden.

"Dit is een gebrek aan respect", reageert leider Bitaté Uru Eu Wau Wau van een inheemse stam tegen de BBC. Hij roept Facebook en de overheid op snel in te grijpen.

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gestegen tot het hoogste niveau in twaalf jaar. Onderzoekers en milieuactivisten zeggen dat de ontbossing is versneld sinds het aantreden van president Bolsonaro. Hij is een voorstander van de exploitatie van het regenwoud.