Griekse regering belooft strengere regels tegen seksueel wangedrag

De Griekse premier Mitsotakis heeft beloofd dat wetten en regels om seksuele intimidatie en misbruik te bestrijden ingrijpend worden verscherpt. Zo wil hij strengere straffen voor seksueel misbruik en een langere verjaringstermijn voor seksuele misdrijven waarbij minderjarigen in het spel zijn.

Ook zal er een ethische code worden ingevoerd bij bedrijven en instanties die met kinderen werken, en wordt een meldpunt geopend voor seksueel wangedrag.

In Griekenland is een nationaal debat uitgebroken nadat een groot aantal beschuldigingen van seksueel misbruik naar buiten is gekomen. De #MeToo-beweging kwam ruim een maand geleden op gang, toen Olympisch zeilster Sofia Bekatorou onthulde dat ze in 1998 is misbruikt door een hoge bestuurder van de zeilbond.

Daarna kwam er een stroom getuigenissen op gang van vrouwen en mannen uit de sportwereld, het theater, de politiek, het onderwijs en de overheid.

Leugens

Zaterdag werd de vooraanstaande acteur en regisseur Dimitris Lignadis gearresteerd op verdenking van verkrachting van minderjarigen. Twee mannen hebben aangifte tegen hem gedaan. In zijn verklaring voor de onderzoeksrechter stelde Lignadis vandaag dat hij onschuldig is en dat de aanklachten tegen hem leugens zijn.

Hij zegt dat hij een alibi heeft voor de dagen in 2010 en 2015 waarop de verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden. De onderzoeksrechter moet nog bepalen of Lignadis wordt vastgehouden. De acteur en regisseur was sinds 2019 artistiek directeur van het Nationale Theater, maar hij nam begin deze maand ontslag nadat de eerste berichten over seksueel wangedrag waren opgedoken.

Gevaarlijk

In een fel debat in het parlement eiste oud-premier en oppositieleider Alexis Tsipras van de linkse Syrizapartij het aftreden van minister van Cultuur Lina Mendoni. Zij wordt bekritiseerd voor het aanstellen van Lignadis als artistiek directeur, terwijl die functie was opengesteld voor iedereen. De oppositiepartijen vinden ook dat Mendoni beschuldigingen aan Lignadis' adres te lang heeft genegeerd.

Vrijdag noemde Mendoni de theatermaker op een persconferentie 'gevaarlijk' en zei dat hij haar had misleid. Mitsotakis vond dat een foute uitspraak, maar blijft zijn minister steunen omdat "zij uitstekend werk doet".