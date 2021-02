NOS-slotdebat: wie neemt het op tegen wie?

Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen zijn er diverse speciale uitzendingen bij de NOS. Nu is ook duidelijk welke lijsttrekkers op dinsdag 16 maart meedoen aan het slotdebat op tv.

Die avond zijn in het programma NOS Nederland Kiest: Het Debat een-op-eendiscussies tussen de lijsttrekkers van de acht grootste partijen. Welke acht partijen worden uitgenodigd, is bepaald op grond van het aantal zetels in de Tweede Kamer, opgeteld bij het gemiddelde aantal zetels in de Peilingwijzer op 24 februari (een samenvoeging van de peilingen van I&O Reserach, Ipsos/EenVandaag en Kantar). Volgens deze berekening zijn de acht grootste VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie.

Een-op-eendebatten

In de debatten in het gebouw van de Tweede Kamer discussieert telkens één lijstrekker met één andere. Bij het bepalen wie met wie in het strijdperk treedt, heeft de NOS gekozen voor een evenwichtige indeling. Zo is er een debat tussen de twee grootste partijen.

De duo's zijn:

1. Wilders (PVV) en Kaag (D66)

2. Marijnissen (SP) en Ploumen (PvdA)

3. Klaver (GroenLinks) en Hoekstra (CDA)

4. Rutte (VVD) en Wilders

5. Segers (ChristenUnie) en Klaver

6. Kaag en Marijnissen

7. Ploumen en Segers

8. Hoekstra en Rutte

NOS Nederland Kiest: Het Debat wordt op 16 maart uitgezonden op NPO 1 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Presentator is Rob Trip.

Kleinere partijen

Eerder die avond is ook het programma NOS Nederland Kiest: De Stemming. Daaraan doen de partijen mee van Kamerleden die nu al zijn vertegenwoordigd in de Kamer, maar niet bij de grootste acht horen.

Dat zijn Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50Plus, SGP, Denk, Splinter (van Van Kooten-Arissen) en de Lijst Henk Krol. Ook is nog de lijsttrekker van één nieuwe partij uitgenodigd die volgens de Peilingwijzer kans maakt op een zetel: JA21.

Verder komen in korte reportages lijsttrekkers aan het woord van andere partijen die op het stembiljet staan. NOS Nederland Kiest: De Stemming wordt uitgezonden op NPO 1 van 19.00 uur tot 19.50. Presentator is Winfried Baijens.

Radiodebat met dertien partijen

Morgen is er dan nog het NOS-radiodebat, ook vanuit het Kamergebouw. Daaraan doen de dertien partijen mee die nu in de Kamer zitten. Er wordt gedebatteerd in acht blokken, waarbij steeds drie lijsttrekkers met elkaar in discussie gaan.

De uitzending is van 17.00 tot 19.00 uur te volgen op NPO Radio 1 en via NPO Politiek, NOS.nl en de app van de NOS. Presentatoren zijn Lara Rense en Xander van der Wulp.