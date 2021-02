Kritisch rapport: werken naast uitkering zorgt voor financiële problemen

Mensen kunnen daardoor maandenlang een te lage uitkering kunnen krijgen. "Als je op het sociaal minimum leeft maakt dat uit: dan kan je rekeningen niet meer betalen", zegt De Visser. Andersom kan ook: mensen krijgen een te hoge uitkering en moeten die na een half jaar terugbetalen. "Dan krijg je een naheffing en moet je soms duizenden euro's terugbetalen."

De problemen liggen niet alleen bij de uitvoerder, zoals het UWV en de gemeenten, zegt onderzoeker De Visser. Het komt ook door de opdracht die uitvoeringsorganisaties krijgen: zij moeten aan de ene kant voldoende inkomen bieden en aan de andere kant het beroep op uitkeringen zoveel mogelijk minimaliseren.

Ondoorzichtig

61 procent van de respondenten in het onderzoek geeft aan door de verrekening van het inkomen in de financiële problemen te zijn gekomen. Vooral de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van dat soort naheffingen leveren problemen op. "De rekensom is heel ondoorzichtig", vertelt Sanne Ooms. Zij heeft een Wajong-uitkering, omdat ze vanwege een chronische ziekte niet fulltime kan werken.

"Er is wel een rekentool van het UWV, maar het is lastig om op voorhand in te schatten hoeveel je te besteden hebt als je werkt. Als je niet werkt is het veel overzichtelijker, maar dat wil ik niet. Daar word ik ongelukkig van." Ze werkt voor de Rijksoverheid aan medewerkersnetwerken: daarmee kunnen medewerkers met een arbeidsbijzonderheid makkelijker met elkaar in contact komen.

Ook Moniek van der Meij heeft hier ervaring mee. Zij heeft een Wajong-uitkering vanwege haar autisme en werkt parttime aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. "Vorig jaar heb ik een te lage uitkering gekregen. Twee keer kreeg ik geld terug, 300 euro en 400 euro. Dat had ik dus te weinig gekregen, en op mijn inkomen is dat veel geld."