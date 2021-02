NS lijdt recordverlies en wil meer steun

De NS is hard geraakt door de coronacrisis. Het vervoersbedrijf leed over het afgelopen jaar een verlies van 2,6 miljard euro.

Door de lockdown-maatregelen namen veel minder mensen de trein en liep de omzet uit de stationswinkels en horeca terug. Ook wordt er een stuk minder gebruikt gemaakt van de OV-fiets.

Het bedrijf verwacht de komende jaren veel minder te verdienen met het Nederlandse railnet en moet daarom in de boeken een verlies nemen van 1,6 miljard euro.

2300 banen weg

De verwachting is dat pas in 2025 het aantal reizigers weer op het niveau is van 2019. Daarom wil de NS tot die tijd 1,4 miljard euro besparen. Dit gebeurt door minder te investeren en door 2300 banen te schrappen, via natuurlijk verloop. In de nieuwe cao is een werkgarantie afgesproken tot 2025.

De NS ontvangt tot september 2021 een beschikbaarheidsvergoeding om in de coronacrisis met legere treinen door te rijden. Volgens het bedrijf zijn nieuwe afspraken nodig om de dienstregeling van dit en volgend jaar in stand te houden.