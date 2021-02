Staken uit protest tegen Duitse bezetter kostte Willem Kraan zijn leven

Vlak voor zijn executie, op 19 november 1942 op vliegveld Soesterberg, schreef de 33-jarige Kraan een aangrijpende afscheidsbrief aan zijn vrouw Bets en dochter Catrientje. Hij toonde zich strijdbaar. "Ik zal tot aan de laatste seconde een Kraan zijn en ik hoop dat jullie allen, en wel voornamelijk jij Bets, dien naam eer aan zal doen", schreef hij.

Hij deed ook een beroep op zijn vrouw om hun jonge dochtertje op latere leeftijd te vertellen waarom hij was gestorven. "En dat doe je vast hoor Bets, want anders zou zij zich nog schamen voor haar pappie, en dat hoeft niet hoor, want een verrader ben ik niet, ik val voor mijn ideaal en ik hoop dat dit niet voor niets is."

Hoge prijs

Na de dood van Willem bleven Bets en Catrientje achter in grote armoede. Het verdriet om zijn dood heeft diepe sporen nagelaten, tot in de huidige generatie. Zijn familie is trots op wat hij heeft gedaan, maar de prijs was hoog. "Wat als hij het niet had gedaan?", vraagt kleindochter Ellen Hettinga zich af. "Dan had mijn oma waarschijnlijk een gewoon gezinsleven kunnen hebben."

Willem Kraan kreeg in 1966 postuum de Yad Vashem-onderscheiding 'Rechtvaardige onder de Volkeren' voor zijn rol in de Februaristaking van 1941.