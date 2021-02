Poli gaat patienten begeleiden bij het afbouwen van antidepressiva

Het is voor patiënten en artsen niet altijd duidelijk wanneer en op welke manier een patiënt het beste kan stoppen met antidepressiva. Dat terwijl meer dan een miljoen mensen in Nederland medicijnen slikken tegen depressie en angststoornissen. Een nieuwe polikliniek in Amsterdam moet uitkomst bieden.

Bij een gedeelte van de patiënten ontstaat op een bepaald moment de behoefte om af te bouwen met antidepressiva. De patiënt kan zich inmiddels goed voelen en hoopt zonder te kunnen. Maar ook omdat het gebruik van het medicijn vervelende bijwerkingen kan hebben.

Er is veel duidelijk over het opbouwen van het medicijn, maar die kennis ontbreekt vaker bij het afbouwen. Op de eerste afbouwpoli van Nederland bij GGZ InGeest werkt een multidisciplinair team van verpleegkundig specialisten, psychologen, psychiaters en apothekers samen. Na een intake wordt er besloten of een patiënt mag gaan afbouwen. Er wordt vervolgens een plan opgesteld. Het afbouwen kan op de poli, maar ook onder begeleiding van eigen psychiater of huisarts.

Angstig

Het afbouwen van antidepressiva is volgens psychiater en mede-initiatiefnemer Christiaan Vinkers niet per definitie een probleem. Er zijn patiënten die zonder problemen, met begeleiding van hun huisarts of psychiater stoppen. De poli is er voor patiënten die opzien tegen het afbouwen, bij wie een eerdere poging niet is gelukt of bij wie er er angst bestaat dat oorspronkelijke klachten terugkomen.

Wat het afbouwen van antidepressiva ingewikkeld maakt, is dat het een kwestie van maatwerk is. Iedere patiënt reageert anders op afbouwen. Bovendien zijn er een hoop verschillende afbouwmethodes en antidepressiva.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap bevestigt dat er nog weinig wetenschappelijke onderbouwing is over wat de beste manier is om te stoppen met antidepressiva. Er is al wel onderzoek gedaan, en ook op dit moment vindt er onderzoek plaats naar hoe mensen kunnen stoppen met antidepressiva.

Op de afbouwpoli wordt er geen onderzoek gedaan. Toch hoopt Vinkers dat de ervaring die er wordt opgedaan kan bijdragen aan kennis over het afbouwen. ''Het zou mooi zijn als we de poli over een paar jaar kunnen opheffen, dat we niet meer nodig zijn en iedereen bij hun eigen huisarts of psychiater terecht kan.''