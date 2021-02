NWO afgeperst door bekende cybercriminelen, gaat niet in op eisen

De servers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn gehackt door DoppelPaymer. Deze groep criminelen houdt zich bezig met ransomware: het gijzelen of versleutelen van computersystemen die in ruil voor losgeld weer worden vrijgegeven.

De NWO meldt in een verklaring aan de NOS dat de criminelen zich op 8 februari toegang hebben verschaft tot het netwerk van de organisatie. Halverwege deze maand maakte de NWO al bekend dat er een hack plaatsgevonden had, maar wie er achter zat bleef geheim.

Hoeveel losgeld er gevraagd is, maakt de NWO niet bekend, maar er wordt volgens de verklaring niet meegewerkt. "NWO gaat als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid op principiële gronden niet in op de eisen van criminelen. DoppelPaymer is daarom op 24 februari begonnen met het lekken van interne NWO-documenten uit de afgelopen jaren op het dark web."

Gegevens medewerkers openbaar

Hiermee bevestigt de NWO eerdere berichtgeving van de Volkskrant vandaag. Volgens het wetenschapsinstituut is het onvermijdelijk dat er gegevens van medewerkers digitaal openbaar worden gemaakt door cybercriminelen. Hoewel dit ernstig wordt betreurd, zegt de NWO desondanks niets te veranderen aan de keuze om niet in te gaan op de eisen van DoppelPaymer.

"Een en ander zal inhouden dat mogelijk binnenkort opnieuw gestolen bestanden openbaar zullen worden gemaakt", staat in de verklaring. De NWO zegt "druk doende" te zijn het netwerk op eigen kracht te herstellen. Verwacht wordt dat het netwerk over enkele weken weer bruikbaar zal zijn en in de weken erna weer volledig operationeel.

Ransomwaregroep

De NWO investeert ieder jaar bijna 1 miljard euro aan wetenschappelijk onderzoek en is daarmee de belangrijkste financier in Nederland. DoppelPaymer is een ransomwaregroep die het vaak gemunt heeft op grote bedrijven en organisaties. Zo waren naar verluidt autofabrikanten Kia en Hyundai recentelijk doelwit. Vorig jaar werden techproductiebedrijf Foxconn en een ziekenhuis in Düsseldorf afgeperst.