Grensoverschrijdend gedrag D66-strateeg onbewezen, wel 19 meldingen onveiligheid

Het bestuur van D66 geeft toe dat er in het verleden onveilige situaties voor vrouwelijke medewerkers zijn geweest. Maar er zijn geen aanwijzingen dat een vooraanstaand lid van D66 zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Dat blijkt na onafhankelijk onderzoek van bureau BING, meldt D66.

Eind vorig jaar kwamen er meldingen naar buiten over een partijlid dat jonge vrouwen intimideerde. Een anonieme klokkenluider zette een verhaal online waarin D66-strateeg Frans van Drimmelen ervan werd beschuldigd vrouwen binnen de partij te intimideren en manipuleren. De nieuwe partijleider, Sigrid Kaag, gaf opdracht de zaak te onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen bewijzen zijn voor de aantijgingen tegen de D66-prominent. Er hebben zich wel negentien mensen bij de partij gemeld met eigen ervaringen over "onveiligheid binnen de partij". Vijf van hen waren ten tijde van die voorvallen jonger dan 25 jaar.

De onderzoekers achterhaalden dat er vooral tijdens borrels en congressen geflirt werd, waarbij mannen op jonge vrouwen afstapten en er soms seksuele en buitenechtelijke relaties ontstonden. Soms was er sprake van grensoverschrijdend gedrag.

Niet gesteund door bestuur

Ook wordt duidelijk dat sommige medewerkers die een melding maakten van de onveiligheid, zich daarna onvoldoende gesteund voelden door het D66-bestuur. Volgens hen ondervinden degenen die aantoonbaar fout gehandeld hebben, geen of onvoldoende consequenties van hun gedrag. Ook heeft het geen gevolgen gehad voor hun politieke carrière, terwijl dat bij de klokkenluiders wel zo is.

De auteur van het anonieme stuk van december heeft zich niet bekendgemaakt bij de onderzoekers, waardoor haar ervaringen niet onderzocht konden worden. Van Drimmelen heeft steeds gezegd zich niet in de beschuldigingen te herkennen.

"Uit het rapport blijkt voor mij nergens dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet", laat partijleider Kaag in een reactie aan het ANP weten.

"Dat Bing concludeert dat in het verleden bij meldingen 'niet de veilige omgeving is geboden', trekt D66 zich aan", zegt partijvoorzitter Anne-Marie Spierings.

De partij neemt de aanbevelingen van de onderzoekers over en stelt voormalig D66-minister Winnie Sorgdrager aan als voorzitter van het 'Team Verantwoord Gedrag' dat nieuwe richtlijnen en een klachtenregeling moet gaan opstellen.