Sotheby's veilt onbekend schilderij van Vincent van Gogh, 'zeldzaam en bijzonder'

Veilinghuis Sotheby's in Parijs veilt binnenkort een schilderij van Vincent van Gogh dat nooit eerder in het openbaar is vertoond. Het schilderij was meer dan honderd jaar in privébezit van een Franse familie.

Voorafgaand aan de veiling wordt het doek voor het eerst tentoongesteld in Sotheby's in Amsterdam, waar het schilderij op afspraak kan worden bekeken.

Het gaat om een doek dat Van Gogh in de lente van 1887 in Parijs schilderde: Scène de Rue à Montmartre, oftewel een 'Straatbeeld in Montmartre'.

Conservator van het Van Gogh Museum in Amsterdam, Nienke Bakker, noemt het opmerkelijk dat het schilderij nu voor het eerst wordt tentoongesteld. "We hebben het schilderij nooit in het echt gezien, we kennen het wel van de literatuur en afbeeldingen."

Het schilderij hangt nu nog in Parijs: