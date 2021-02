Winkelen op afspraak: kleinere winkel is blij, de grote heeft er weinig aan

Vanaf volgende week woensdag mag je als klant weer naar binnen bij een niet-essentiële winkel. Maar dan moet je wel minstens vier uur van tevoren een afspraak hebben gemaakt. En de winkel mag per verdieping maximaal twee klanten tegelijk in de winkel hebben. Ook moet een klant een tijdsblok van minstens tien minuten krijgen. Een zaak die uit één verdieping bestaat kan dus maximaal 12 klanten per uur bedienen.

Wij vroegen winkels of ze hier wat aan hebben. De Bijenkorf zegt nog niet te weten of ze van de mogelijkheid gebruik gaan maken. "Op dit moment blijft onze focus liggen op online bestellen", zegt een woordvoerder. Of je dus vanaf volgende week bijna in je eentje door een groot Bijenkorffiliaal kan lopen is nog onduidelijk.

'Trieste bedoening'

Dat gaat sowieso wel gebeuren bij Intratuin. "Ja, we gaan dit faciliteren. Want je moet alles aangrijpen wat je kunt aangrijpen. Maar het is uitermate teleurstellend. Het wordt een trieste bedoening", zegt Peter Paul Kleinbussink, directeur van Intratuin. Het filiaal in Zevenhuizen is 18.000 vierkante meter groot. Daar mogen straks dus in een tijdsblok van tien minuten twee klanten naar binnen. "Dat is dan dus 9.000 vierkante meter per persoon. Je hebt die tien minuten eigenlijk al nodig om van de entree naar de kassa te rennen, zo groot is het hier. Ik begrijp de logica echt niet. Het is een one-size-fits-all-maatregel die voor zowel een winkel van 30 vierkante meter als een van 18.000 vierkante meter geldt."

Volgens Kleinbussink zou de keten van tuincentra veel meer klanten veilig kunnen toelaten. "We hadden veel liever gezien dat er een maximaal aantal klanten per aantal vierkante meter was gekomen, bijvoorbeeld 40 vierkante meter per klant." Vorig jaar tijdens de eerste lockdown heeft de keten goed gedraaid. Veel mensen gingen toen extra veel tuinieren. Maar door de gedwongen sluiting gaat het nu natuurlijk veel slechter, juist nu de lente eraan komt en mensen hun tuin of balkon willen opknappen. "We willen de begroting niet belasten, maar als we niet verder open kunnen, hebben we de steun van de overheid keihard nodig."

'Blij mee'

Demissionair premier Rutte gaf gisteren in de persconferentie al toe dat vooral de wat kleinere winkels wat kunnen hebben aan het winkelen op afspraak. "Wij zijn hier wel een beetje blij mee", zegt Maaike Westbroek van conceptstore Heb Ik Via in Gouda. "Het is iets meer verruiming, we kunnen weer iets meer. " De zaak is druk bezig om een online planner te maken, zodat mensen een tijdslot kunnen reserveren.

De zaak heeft geen webshop, maar doet nu wel aan bestellen en ophalen. Maaike en compagnon Belinda laten daarvoor in filmpjes op Facebook en Instagram zien wat er allemaal te koop is in de winkel. "Het gaat op zich wel hiermee, maar het is niet te vergelijken met als je helemaal open bent. Als we straks klanten op afspraak binnen mogen ontvangen, denken we dat mensen ook vaker weer meer kopen dan alleen datgene waarvoor ze kwamen."

'Tien minuten is te weinig'

Meubelzaak Noa May Living in Barendrecht haalde al een groot deel van de verkoop uit de webshop. "Maar sinds mijn showroom dicht moest draai ik een stuk minder omzet", zegt eigenaar Rhodé van Driel. "Het zijn pittige maanden nu. Ik ben er heel blij mee dat we weer open mogen op afspraak, ik heb ook al afspraken ingepland."

Een tijdslot van tien minuten voor een klant vindt ze wel te weinig voor haar zaak. "Je wil mensen ook wat tijd geven om rond te kijken, Dus ik ga drie kwartier tot een uur per klant aanhouden." Daardoor kan ze op een dag dus wel minder klanten binnen krijgen. "Maar dat vind ik wel een fijnere manier om klanten te ontvangen, je wilt het ze niet te moeilijk maken. En dat mensen een afspraak moeten maken om naar binnen te mogen, is alsnog een flinke drempel. Ze kunnen zich hierdoor ook verplicht voelen om wat te kopen."