RIVM: gunstig vaccinatie-effect zichtbaar in verpleeghuizen

Het aantal vastgestelde besmettingen bij bewoners van verpleeghuizen daalt volgens het RIVM snel. "Het doorzetten van de sterke daling wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen het coronavirus", schrijft het instituut in een persbericht.

Het effect valt vooral op omdat bij thuiswonenden 60-plussers in bijna alle leeftijdsgroepen juist een stijging te zien is. Alleen bij de groep van 85 tot 89 jaar was vorige week ook een daling zichtbaar. In de laatste week van januari was de eerste vaccinatieronde voor deze groep. De verpleeghuizen waren een week eerder aan de beurt.

In deze grafiek zie je per leeftijdsgroep in welke week het vaccineren is begonnen, en of het aandeel besmettingen is gestegen of gedaald: