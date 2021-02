Marktkooplui slepen de staat voor de rechter om het weren van non-foodkramen

Marktondernemers zijn helemaal klaar met het kabinetsbeleid en stappen naar de rechter. De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) wil uitgelegd krijgen waarom de non-foodmarktkramen niet op de markt mogen staan, en de kramen met voedingswaren wel.

"We snappen het niet meer", zegt Martie Bleeker, secretaris van de CVAH. "We hebben de afgelopen weken als vereniging overal aan de bel getrokken, voorstellen gedaan, meegedacht met gemeenten, gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven, alles wat we maar konden doen hebben we gedaan. De markten doen er alles aan om het winkelen veilig te maken. Kennelijk zegt dat allemaal niets".

'Veiligste supermarkt van Nederland'

De stap naar de rechter is het enige wat de marktondernemers nog rest. "We kunnen aantonen dat de markt de veiligste supermarkt van Nederland is. We hebben aan alle veiligheidseisen voldaan en meer dan dat, en toch wordt het de helft van de marktondernemers onmogelijk gemaakt om te werken. We zijn er helemaal klaar mee." De non-foodmarktkramen worden al elf weken van de markten geweerd.

Vanmorgen werd er op de markt in Haaksbergen al gedemonstreerd tegen het beleid van de overheid om non-foodartikelen te weren van de markt. Non-foodmarktlui stalden naast de food-kramen hun waren uit, niet om te verkopen maar om te laten zien dat het prima kan op de markt. "Ze gaan eraan kapot. En totaal onnodig, dat is nog het ergste", zegt marktvoorzitter Peter Reudink.