Ruim 200 brokstukken van vliegtuig verzameld in Meerssen

Inwoners van Meerssen hebben tot nu toe zo'n 200 vliegtuigonderdelen bij de luchtvaartpolitie ingeleverd. Dat bevestigt een woordvoerder van de politiedienst na berichtgeving door Nu.nl. "We sluiten niet uit dat er nog meer brokstukken binnenkomen."

Een Boeing 747 vertrok zaterdag van Maastricht Aachen Airport met bestemming New York en kreeg direct problemen. Een van de motoren vloog in brand en verloor delen van de turbinebladen. In Meerssen raakten auto's en huizen beschadigd en een vrouw en een kind raakten lichtgewond.

De politie vroeg inwoners van Meerssen de brokstukken in te leveren. Ze werden voornamelijk gevonden in tuinen of op andere plekken nabij huizen.

Oorzaak nog niet duidelijk

Tegen nu.nl zegt de woordvoerder dat de "gevallen motor mogelijk opnieuw in elkaar wordt gezet, maar het is nog te vroeg om te bepalen of dat daadwerkelijk gaat gebeuren". De luchtvaartpolitie onderzoekt of er sprake is van verwijtbare schuld. De oorzaak van het defect wordt eveneens onderzocht. Om dat te doen, moet het vliegtuig grondig bekeken worden.

"Als bij inspectie van het vliegtuig blijkt dat de overblijfselen van de motor bedekt zijn met veren, dan kan een oorzaak van het technische incident snel vastgesteld worden", zegt de woordvoerder. "Maar momenteel is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen."

Het onderzoek kan pas beginnen wanneer België toestemming geeft aan Nederlandse agenten om dat te doen, want het toestel staat in Luik. Daar moest het een voorzorgslanding maken.

Zo reageerden buurtbewoners zaterdag: