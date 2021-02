Predikant in actie tegen vaccins, miljoenen mensen krijgen blad in de bus

De kans is groot dat eind deze week het magazine Eyeopener op de deurmat ligt. In het blad worden mensen opgeroepen om zich niet te laten vaccineren. Het wordt deze week vijf miljoen keer verspreid. Het is een initiatief van Jaap Dieleman uit Zeewolde, die hoopt dat mensen zo "Jezus leren kennen als hun verlosser" en zien dat de coronapandemie "een actie van de antichrist"| is.

Dieleman (66) omschrijft zichzelf als "rondreizend predikant". Ook is hij auteur van diverse boeken en directeur van Stichting De Heilbode en een hulporganisatie in India.

Hij besloot het magazine te maken "omdat elke Nederlander recht heeft om het goede nieuws van Gods liefde te horen. Vooral nu de wereld in zo'n grote nood verkeert en Jezus het enige antwoord is", laat hij weten aan de NOS.

Schrikbewind van de antichrist

In het pamflet worden lezers opgeroepen om zich niet te laten vaccineren en zich te bekeren tot Jezus. Als de lezer dat doet, zal "na de komende donkere periode van de duivel" een mooiere periode aanbreken. De 'hemel op aarde', zo is de gedachte.

Over het vaccineren tegen corona zegt Dieleman dat uiteindelijk "iedereen gedwongen zal worden, en als je weigert, zal je gedood worden". De "enige manier om niet onthoofd te worden, is om 'het teken van het beest' (de vaccinatie, red.) wel te nemen".

Wie niet onthoofd wordt, kan leven, werken en medische zorg krijgen. Maar "dit zijn voordelen van korte duur. Daarna komt Jezus terug en zal hij een einde maken aan het schrikbewind van de antichrist", aldus het tijdschrift.