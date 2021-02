ASML sleept Zuid-Koreaanse miljardenorder binnen

Chipmachinebouwer ASML heeft een miljardenorder binnengesleept van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix. De komende vijf jaar gaat ASML EUV-machines leveren voor een totaal bedrag van 3,6 miljard euro.

Het zijn de meest geavanceerde chipmachines die er bestaan. Ze werken met extreem ultraviolet licht. Daarmee kunnen op heel kleine schaal lijnen en schakelingen op chips getekend worden, wat de rekenkracht en de geheugencapaciteit aanzienlijk vergroot. Een EUV-machine is zo groot als een autobus en kost ongeveer 120 miljoen euro per stuk.

De Koreaanse chipfabrikant gaat de ASML-machines gebruiken om snelle en energiezuinige geheugenchips te produceren. De vraag naar chips is de laatste jaren enorm gegroeid door onder meer voortgaande digitalisering en elektrisch rijden.

Omwille van Zuid-Koreaanse beursregels heeft SK Hynix de order vandaag bekendgemaakt. Een woordvoerder van ASML zegt dat de order verwacht werd en de levering voor dit jaar al in de orderportefeuille zit.

ASML is wereldmarktleider in chipmachines en boekte vorig jaar een omzet van 14 miljard euro en 3,55 miljard euro winst, en had voor 11,3 miljard euro aan orders in de boeken staan.