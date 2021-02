Politie: Instagram-video is van NOS-indringer Tarik Z.

De video over de NOS die gisteren op Instagram verscheen, is inderdaad van de NOS-indringer Tarik Z. Dat heeft de politie de NOS laten weten.

Het filmpje kwam gisteren online. Z. stelt zich voor als "de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen". Hij drong in 2015 het NOS-gebouw binnen en eiste zendtijd. Het gebouw werd daarop ontruimd en het NOS Journaal van 20.00 uur ging niet door.

Tarik Z. zegt destijds te hebben willen waarschuwen voor het "nepnieuws" dat volgens hem wordt uitgezonden door de NOS en de NPO.

Contact met politie

"Jullie worden nog steeds voor de gek gehouden. En daarom ben ik terug," zijn de laatste woorden in de video. Voor het filmpje is een stemvervormer gebruikt en het lijkt in professionele setting te zijn opgenomen.

De NOS heeft kort na het verschijnen van de video contact gezocht met de politie. Het filmpje is ook bij Instagram gerapporteerd.

Op 29 januari 2015 dwong Z. een beveiliger onder bedreiging van een neppistool hem naar een studio te brengen. Hij eiste zendtijd. Z. werd kort na zijn actie overmeesterd door de politie. Hij kreeg veertig maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk.