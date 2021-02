AstraZeneca wil leveringsafspraak toch nakomen, ook in Nederland

Persbureau Reuters meldde aan het begin van de avond dat de 27 lidstaten in het tweede kwartaal minder dan 90 miljoen doses zou krijgen. Het persbureau had dat gehoord van een anonieme EU-bron die bij de onderhandelingen met de Brits-Zweedse farmaceut betrokken was. AstraZeneca zei in een reactie dat het zijn "uiterste best" zou doen om de afspraken na te komen.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid kreeg van de farmaceut te horen dat het in het tweede kwartaal zo'n 4 miljoen doses zou krijgen in plaats van de afgesproken 6,8 miljoen.

Dat wekte irritatie bij minister De Jonge. "AstraZeneca is een heel ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken", zei hij aan het begin van de avond tijdens de persconferentie met premier Rutte. "Aan de lopende band komen er wijzigingen in het leveringsschema. Om gek van te worden. De leveringen bepalen uiteindelijk de snelheid waarmee we vaccineren."