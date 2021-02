40 miljoen euro schade in glastuinbouw door sneeuw, wind was grootste probleem

Omroep West sprak eerder deze maand al met kweker Peter Lievaart uit Naaldwijk. "De sneeuw waaide van de hoge op de lage kas", zei hij toen. Uiteindelijk kon de kleine kas de 1 meter hoge berg sneeuw niet meer houden. "Hij is in de nok geknakt en de rest van de kas is als een soort domino-effect meegegaan. 12.000 meter glas is ingestort. Het is gewoon ongelooflijk. We hadden nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren."

Hoewel de schade groot is, is Peter vooral blij dat de kas niet overdag instortte, terwijl er mensen aan het werk waren. "Als de kas vanochtend om 07.00 uur was ingestort dan hadden er zomaar zes bloemplukkers onder kunnen liggen. Dan was het echt een ramp geweest."