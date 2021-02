Ministers ontkennen dat kabinet druk uitoefende op Herstel NL

Bewindspersonen 'herkennen' zich niet in de bewering dat er vanuit het kabinet druk is uitgeoefend op Herstel NL om de activiteiten te staken tot na de verkiezingen. De ministers Hoekstra en Van 't Wout zeggen dat zij in elk geval van niets weten. Een woordvoerder van het ministerieel corona-overleg noemt de beschuldiging "kul" en zegt dat de organisatie om andere redenen uit elkaar is gevallen.

Gisteren werd duidelijk dat drie vooraanstaande economen zich hebben teruggetrokken uit de campagne, die bedoeld was om Nederland op 1 maart uit de lockdown te halen. Het gaat onder anderen om hoogleraar en oud-CPB-directeur Coen Teulings en directeur Barbara Baarsma van Rabobank Amsterdam. Zij noemden geen reden voor hun vertrek.

Op de website van Herstel NL staan de economen nog prominent vermeld. Voorzitter Robin Fransman spreekt van politieke druk. In een verklaring op Twitter schrijft hij vanmorgen: "De initiatiefnemers van Herstel-NL zijn de afgelopen 24 uur door politiek Den Haag onder grote druk gezet de campagne te staken. De boodschap die we kregen, is dat we de politiek in de weg zitten."