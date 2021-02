Economen trekken zich terug uit Herstel NL, maar campagne gaat door

Drie vooraanstaande economen hebben zich teruggetrokken uit de campagne Herstel NL. Met dat plan wil een groep wetenschappers en ondernemers verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen bewerkstelligen, maar de afgelopen dagen lag de actie onder vuur omdat het onhaalbaar zou zijn.

Hoogleraar Coen Teulings en Barbara Baarsma, directeur van Rabobank Amsterdam, hebben gisteravond op LinkedIn hetzelfde bericht gedeeld, waarin zij schrijven niet langer betrokken te zijn bij de actie. Een exacte reden voor vertrek wordt niet genoemd.

Eerder vandaag zei de eveneens vertrokken econoom Bas Jacobs bij BNR dat Herstel NL "te veel een actiegroep is geworden, waar ik mij niet gelukkig bij voel".

Tijdelijk staken

De campagne Herstel NL wordt vooralsnog doorgezet. Gisteravond kwamen het bestuur en de raad van toezicht van de actiegroep bijeen om zich te beraden of de campagne moeten worden doorgezet. Aanleiding was volgens voorzitter Robin Fransman dat "kringen rond het kabinet" hen had gevraagd hun werk tijdelijk te staken tot na de verkiezingen. Daar gaat de groep dus niet op in.

Over welke kabinetskringen Fransman het had, is niet bekend. Op herhaaldelijke contactverzoeken van de NOS is tot dusver niet gereageerd.

Veilige zones

Herstel NL lanceerde vorige week een plan waarmee Nederland "open kan". Zo zouden winkels, horeca, het onderwijs en de cultuursector weer open kunnen en tegelijkertijd de kwetsbaren in 'veilige zones' te laten leven. De actie kocht in verschillende steden reclameruimten in om de boodschap te verkondigen.

Critici van het plan stellen dat er verschillende groepen ontstaan in de maatschappij en dat de kwetsbaren tweederangsburgers worden. Dat deed initiatiefnemer Barbara Baarsma vorige week af als "onzin". "We willen ze juist beter beschermen. We moeten juist ongelijke gevallen ongelijk behandelen. Maatwerk dus", zei ze.

Afgelopen zondag besteedde het VPRO-programma Zondag met Lubach aandacht aan het plan. Daar werd Herstel NL "de dode mus van de week" genoemd.