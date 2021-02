Ophef over Neurenberg-voorbeeld Forum-leider Baudet

Dat er onder internationaal juristen kritisch gekeken wordt naar het Neurenberg-tribunaal is overigens niet controversieel, zegt Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Maar dit gaat meer over of het opzetten van een supranationaal tribunaal door de overwinnaars een vorm van overwinnaarsrecht was, niet of de misdaden die tegen de Joden en anderen werden gepleegd niet van de ernstigste vorm waren waarvoor de nazi's gestraft moesten worden."

"De grote meerderheid van de internationaal rechtsgeleerden zullen zeggen dat misdaden tegen de menselijkheid, die in zekere zin door het Neurenberg-tribunaal voor het eerst vervolgd werden, toen al wel voldoende verankerd waren in het internationaal recht om daarvoor te vervolgen. Ook al zijn er andere punten af te dingen op dit eerste tribunaal dat toentertijd in haast werd opgezet en in korte tijd, hele complexe zaken berechtte."

Volgens De Hoon wekt Baudet de suggestie alsof die misdrijven niet zijn gepleegd. "Maar", benadrukte ze, "dat is niet wat hij zegt. Hij zegt dat destijds het internationaal strafrecht nog niet zo ver gevorderd was om supranationaal stafrecht te vervolgen, daar kun je inderdaad discussie over hebben, hoewel hij hierin een minderheidsstandpunt vertegenwoordigt. Dus wat hij zegt is juridisch-wetenschappelijk eigenlijk niet zo spannend als zodanig. Maar het wekt wel de vraag op waarom hij dit überhaupt zegt en welke suggestie hij precies probeert te wekken."