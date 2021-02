Vermoedelijke schutter liquidatie Amstelveen opgepakt

De politie heeft nog twee mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de liquidatie van een 39-jarige man uit Amstelveen in december 2019.

Het slachtoffer, Rachid Kotar, werd doodgeschoten in een auto op de parkeerplaats voor een sportschool. Op de achterbank zat op dat moment zijn 5-jarige zoontje, dat niet gewond raakte.

Mogelijke schutter

Vorige week meldde een 18-jarige Amsterdammer zich bij de politie, nadat in tv-programma Opsporing Verzocht een foto van hem te zien was. De politie onderzoekt nog wat zijn rol bij de moord op Kotar was, meldt NH Nieuws.

De andere verdachte, een 20-jarige man uit Amsterdam, werd vrijdag in zijn woonplaats opgepakt door een arrestatieteam. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Afgelopen zomer werden al twee andere verdachten aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Het slachtoffer Rachid Kotar was een bekende van de politie. Hij zou deel uit hebben gemaakt van een bende die al jaren in conflict is met de groep rond Ridouan Taghi.