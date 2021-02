Danceduo Daft Punk stopt na 28 jaar

Daft Punk is bij het grote publiek bekend van de hit Around the World van het debuutalbum Homework uit 1997. Daarna kwamen andere hits als Da Funk uit 1995, en scoorden ze ook met One More Time en Harder, Better, Faster, Stronger.

Voor het album Get Lucky uit 2013, waar het gelijknamige nummer op staat dat het tweetal onder meer met Pharrell Williams maakte won het duo twee Grammy Awards. In totaal hebben ze zes Grammy's op hun naam staan.

Bekijk en beluister Around the World hier: