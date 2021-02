Veel pollen in de lucht: hoe onderscheid je hooikoortsklachten van corona?

Vanwege de verwarrende symptomen van hooikoorts, zou het kunnen dat meer mensen coronatests aanvragen. Maar op het Coronadashboard van de Rijksoverheid is vooralsnog geen toename van het aantal testen te zien.

Bovendien is er volgens een GGD-woordvoerder zeker nog ruimte in de testcapaciteit als veel hooikoortspatiënten zich de komende dagen willen laten testen: "De vraag naar testen is gemiddeld gezien vanaf begin dit jaar 45.000 per dag, en we kunnen 130.000 mensen per dag testen als dat moet."