Nieuw platform Slachtofferhulp is 'voor de helpers', want juiste steun is belangrijk

Elk jaar worden vier miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Niet elk slachtoffer wil of krijgt professionele hulp. Daarom is kennisoverdracht aan de omgeving van het slachtoffer zo belangrijk, benadrukt Slachtofferhulp.

"De omgeving moet meegenomen worden in het geheel, want we vinden dat geen enkel slachtoffer buiten de boot kan vallen. Wij helpen de helpers bij het helpen. We verwachten niet dat ze professionele hulpverleners worden. Het platform is bedoeld om zoveel mogelijk drempels weg te nemen zodat de omgeving weet hoe zij slachtoffers kunnen steunen."

Hulpeloos

Tuithof nam onder meer haar vriendin Joke Maas in vertrouwen. "Je schrikt natuurlijk en het is tegelijk spannend. Je wilt de goede vragen stellen, je wilt helpen. Het is heftig. Ik voelde me hulpeloos", zegt Maas. "Maar ik ben er niet anders door naar Sharmila gaan kijken. Het was een openbaring dat zoiets als misbruik vaak gebeurt, ook dichtbij. Maar dat staat los van onze vriendschap."