Verdachten aangehouden voor miljoenendiefstal iPhones op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen maanden elf verdachten aangehouden in verband met de diefstal van twee grote partijen iPhones op de luchthaven Schiphol. Bij de diefstallen, vorig jaar, werd in totaal voor 18,5 miljoen euro aan telefoons buitgemaakt.

Rechercheurs van de marechaussee startten in maart vorig jaar een onderzoek naar de diefstal van een lading iPhones met een waarde van ongeveer 2,5 miljoen euro. In verband daarmee zijn de afgelopen maanden zes verdachten aangehouden. De laatste aanhouding was vorige week.

Bij de verdachten zijn grote bedragen aan contant geld aangetroffen.

Goudstaven en contanten

Verder was er, naar nu is gebleken, in december in een loods op Schiphol-Oost een nog grotere diefstal van iPhones. De dieven gingen er met een lading ter waarde van 16 miljoen euro vandoor.

In deze zaak zijn vijf verdachten aangehouden. Bij een verdachte vonden de rechercheurs goudstaven en 141.000 euro in contanten. Bij doorzoekingen bij bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer en Duitsland zijn 9200 iPhones teruggevonden.

Er is een verband tussen beide zaken. Zeker een van de aangehouden personen is in beide zaken een verdachte. Drie verdachten werkten bij bedrijven waar de partijen lagen opgeslagen voor distributie. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zegt dat medewerkers de dieven hielpen: