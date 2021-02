In januari weer flinke prijsstijging bij koopwoningen, markt blijft oververhit

Zo werd in het Overijsselse Hardenberg in het vierde kwartaal van 2019 nog 20 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Een jaar later was dat 52 procent. "Wat we zien gebeuren is dat er heel veel vraag is en weinig aanbod", zegt makelaar Ellen Smit. "Vooral jonge mensen moeten we heel veel teleurstellen."

Smit ziet de laatste zes tot negen maanden ook meer kijkers uit de Randstad komen. "Die zoeken meer ruimte en rust." Woningen die eerst lastiger te verkopen waren, zijn nu ook in trek. "Waar we vroeger maanden deden over panden in het voor ons duurdere segment van zes tot zeven ton, komen ook daar nu meerdere kopers op één pand af."

In de regio Amsterdam is het aandeel van overbiedingen het minst toegenomen. Namelijk met minder dan één procentpunt tot 67 procent. In andere grote steden zoals Utrecht, Groningen, Den Haag en Eindhoven is de toename zo'n 10 procentpunt. Het aandeel van overbiedingen lag daar in 2019 al op ongeveer de helft. Er was dus minder ruimte voor de grote toenames die in bijvoorbeeld Hardenberg te zien zijn.

Veel transacties

Het Kadaster registreerde in januari 24.516 woningtransacties. Dat is bijna 40 procent meer dan een jaar eerder en de grootste procentuele stijging sinds januari 2015. Mogelijk heeft de gewijzigde overdrachtsbelasting voor starters en woningbeleggers hiermee te maken.

Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar afgeschaft en voor beleggers juist verhoogd naar 8 procent. Starters hebben de overdracht daarom uitgesteld en beleggers juist naar voren gehaald.

Groot woningtekort

In Nederland is sprake van een stevig woningtekort. Onderzoeksbureau ABF Research, dat het tekort in opdracht van de overheid al jarenlang bijhoudt, zegt dat het gaat om zo'n 300.000 huizen. Dat is het aantal huishoudens dat noodgedwongen geen eigen woning heeft. Ze wonen bijvoorbeeld samen met een ander huishouden, of wonen antikraak.

Afgelopen week kwam een coalitie van 34 organisaties met een plan om snel te gaan bouwen: de partijen pleiten ervoor dat er de komende tien jaar 1 miljoen woningen worden gebouwd. Het kabinet erkende een jaar geleden dat er sprake is van woningnood.