Israël sluit stranden na olielek, autoriteiten spreken van enorme ecologische ramp

Israël heeft alle stranden aan de Middellandse Zee voor onbepaalde tijd afgesloten. Op honderden kilometers strand zijn meerdere tonnen teer aangespoeld. De autoriteiten spreken van een van de ergste ecologische rampen waar het land mee te maken heeft gehad.

De Israëlische overheid zegt dat een groot olielek op een onbekende plek op zee de oorzaak van de vervuiling is. Woensdag werd de vervuiling voor het eerst opgemerkt. Daarna troffen milieuactivisten zwarte teer aan op de stranden.

Meerdere dieren zouden inmiddels door het contact met teer zijn overleden. Er zijn verschillende vogels en zeeschildpadden gevonden die bedekt zijn met de zwarte kleverige stof. Een aangespoelde dode walvis is volgens onderzoekers van het landbouwministerie overleden nadat het dier teer binnen had gekregen.

Mogelijk verloor een tanker olie

Het ministerie van Milieubescherming zegt in de krant Haaretz dat het meest voor de hand liggende scenario is dat een tanker olie is verloren. Israël probeert het schip te vinden dat verantwoordelijk is voor de vervuiling.

Duizenden vrijwilligers kwamen vandaag bijeen om de olieresten van de stranden op te ruimen. Een aantal van hen moest naar het ziekenhuis omdat ze giftige dampen hadden ingeademd. Daarop hebben de autoriteiten besloten om ruim 195 kilometer strand te sluiten. "Blootstelling aan teer kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid", staat in een verklaring.

De milieuminister denkt dat het schoonmaken van de stranden omgerekend miljoenen euro's gaat kosten. Natuurbeheer schat dat het opruimen jaren gaat duren.