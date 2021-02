RIVM: 4720 nieuwe besmettingen, stijging lijkt structureel

In de ziekenhuizen blijft de bezetting op een niveau onder de 2000 bedden, zonder substantieel toe- of af te nemen. Er liggen nu 1849 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1858), van wie 534 op de IC (gisteren: 522), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).