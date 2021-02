Warmste 21 februari ooit gemeten, mensen genieten van lenteweer

Op de Vinkeveense Plassen doet ondernemer Dorien Galet voor het tweede weekend op rij goede zaken. Vorige week stond ze snert te verkopen. Dit weekend toverde ze haar brommer om tot ijscokar. "Ik ben vorige week op de bonnefooi bij de Vinkeveense Plassen gaan staan. Dat was al een leuk weekend", vertelt Galet aan NH Nieuws. Nu heeft ze het opnieuw druk.

Haar brommer onderging een metamorfose van winter- naar zomeraanbod. "De ijsbrommer is in principe de snertkar, dus het was de bovenkant eraf en er weer op. Even ijs halen en omschakelen."

Volgens Galet had ze gisteren al een goede dag. "Ik heb ook nog met de leverancier gebeld of ik niet wat extra's kon halen." Nu staat ze ook weer ijs te verkopen. "Vandaag zal het nog veel harder gaan." Galet zegt dat het haar weer wat perspectief geeft. "Gelukkig, want het is allemaal lastig. Als dit de hele week doorgaat, hoef je niet meer op al die regelingen te steunen. Ik wil liever zelf geld verdienen dan het handje ophouden."

