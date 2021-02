Israël versoepelt coronabeperkingen, vooral voor wie gevaccineerd is

De vaccinatiecampagne voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook komt nog nauwelijks van de grond. Volgens Israël is de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk voor de vaccinaties van de Palestijnen in die gebieden. Maar vooralsnog zijn er nauwelijks vaccins voorhanden.

De positie van de PA is niet helemaal duidelijk. Enerzijds hekelen Palestijnse bestuurders Israël vanwege het gebrek aan steun. Maar diverse woordvoerders van de PA hebben ook gezegd dat ze zelf de vaccins zouden regelen.

Met leveringen van in totaal 12.000 vaccins uit Rusland en Israël werd een deel van het Palestijnse zorgpersoneel ingeënt. Maar internationale organisaties roepen Israël op om meer te doen om de Palestijnen te vaccineren. Experts wijzen erop dat dat ook in het belang van Israël is, omdat meer dan 100.000 Palestijnen werken in Israël en in Israëlische nederzettingen op de Westoever.

Israël kijkt intussen vooruit naar 7 maart, over twee weken. Dan moeten ook onder meer cafés en restaurants hun deuren weer kunnen openen.