Boeing 777 verliest onderdelen boven woonwijken bij Denver

Het vliegtuig maakte rechtsomkeert en maakte een noodlanding op de luchthaven van Denver. De inzittenden bleven ongedeerd. Het incident wordt onderzocht door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en de onderzoeksraad NTSB.

Meerssen

In Nederland was er gisteren een soortgelijk incident, ook met een toestel van vliegtuigbouwer Boeing. Bij het vrachtvliegtuig vloog kort na vertrek van Maastricht Aachen Airport een van de motoren in brand. Vallende onderdelen veroorzaakten vervolgens schade in Meerssen.

Bij het voorval in Meerssen raakten twee mensen gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt of er sprake was van verwijtbare schuld.