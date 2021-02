Hoe meer stappen, hoe lager de premie: gedragsbeloning in trek bij verzekeraars

Hoe meer stappen je op een dag zet, hoe meer premie of cadeaubonnen je krijgt van je (aanvullende) zorgverzekeraar. Of: hoe rustiger je met de auto een bocht neemt, hoe goedkoper je autoverzekering.

Steeds meer Nederlanders vinden hun weg naar 'leefstijlverzekeringen': meestal vormgegeven als gezondheidsprogramma dat werkt met een financiële beloning in ruil voor gezond of veilig gedrag. Daarvoor kijkt de verzekeraar naar persoonlijke data, gemeten via een app of dongel in de auto.

Dat dit in trek is, is niet zo gek, zegt zorgeconoom Marcel Canoy. "Veel mensen hebben al een gezondheidsapp. Zij zijn vertrouwd met de technologie. Daarnaast is gezondheid een groter maatschappelijk probleem geworden. Het is logisch dat verzekeraars hierop inspringen. Bovendien levert gezondheidspreventie hen geld op."