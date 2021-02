'Afgelopen etmaal 21 IS-strijders gedood door Russische luchtaanvallen'

In Syrië zijn er het afgelopen etmaal 21 doden gevallen bij luchtaanvallen door Russische toestellen op jihadistische strijders van IS in Syrië. Dat zeggen bronnen van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). In totaal voerde Rusland volgens het observatorium de afgelopen 24 uur ten minste 130 luchtaanvallen uit.

De Russische luchtmacht zou de aanvallen hebben uitgevoerd op IS-locaties in het gebied tussen de provincies Aleppo, Hama en Raqqa. Ook waren er aanvallen in de woestijnen bij de steden Deir ez-Zor en Homs, zegt het SOHR.

De aanvallen volgen nadat IS-strijders gisteren overheidsgebouwen en pro-Assad-milities in het oosten van Syrië hadden aangevallen. Daarbij vielen ten minste acht doden.