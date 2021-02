Weer iemand weg bij ethisch onderzoeksteam Google

Afgelopen december verliet onderzoeker Timnit Gebru het bedrijf, naar eigen zeggen werd ze ontslagen, omdat ze vraagtekens zette bij een besluit van Google om haar onderzoek niet te publiceren. Dat onderzoek ging over de manier waarop vertaalmachines vooringenomenheid in taal overnemen of zelfs kunnen verergeren. Honderden Google-medewerkers tekenden protest aan tegen het ontslag.

Margaret Mitchell, die nu het veld moet ruimen, wil geen nadere toelichting geven op haar ontslag. Volgens Google heeft ze documenten uit de digitale bedrijfsomgeving gehaald. Dat is tegen de veiligheidsregels van het bedrijf. Een directe collega van Mitchell en Gebru zegt dat Google een lastercampagne aan het voeren is tegen de twee.