Nederland massaal naar buiten: 'We zijn het binnen zitten beu'

Natuurlijk zijn de coronamaatregelen 'gewoon' van kracht. Overal staan matrixborden die wijzen op de anderhalve meter afstand die moet worden gehouden. In Castricum zijn extra boa's ingeschakeld. "Handhavers zullen erop toezien dat het niet te druk wordt en dat mensen omdraaien als dat wel zo is", aldus een woordvoerder. Verderop langs de kust, in Zandvoort, staan ook boa's klaar. Tegelijk bestaat daar ook begrip voor de wens om weer even buiten te zijn. "Op het strand is ruimte genoeg", zegt Walter Sans, woordvoerder van de gemeente Zandvoort.

Kortstondige lente is leuk

Strandtenten, vakantieparken en horeca kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, daar is iedereen het over eens. Maar één zonnig weekeinde is natuurlijk niet voldoende om alle misgelopen inkomsten van de afgelopen maanden goed te maken. "Deze kortstondige lente is leuk, maar hier moeten we het zeker niet van hebben", zegt Van Disseldorp van Recron. "Ik denk dat we wel echt 90 à 97 procent van de omzet laten liggen. Takeaway is uitsluitend een doekje tegen het bloeden", beaamt Bas de Jong van brancheorganisatie Strand Nederland.

Kevin Bredewout van strandpaviljoen Luctor et Emergo in Camperduin (NH) maalt er niet om. "Eindelijk loont het weer een beetje om aan het werk te zijn", zegt hij. "Dat zorgt voor zo'n positief gevoel."