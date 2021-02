Tienduizenden kippen geruimd na uitbraak vogelgriep Brabant

Drie pluimveebedrijven in Brabant worden volledig geruimd omdat er bij een van de bedrijven vogelgriep is vastgesteld. In totaal worden meer dan 130.000 kippen afgemaakt.

De vogelgriep werd gevonden bij een bedrijf in Sint-Oedenrode met 35.000 dieren. In een straal van een kilometer om het bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven met 49.920 en 47.000 dieren. Het ministerie laat de dieren daar ook ruimen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Rond 10 kilometer om het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren, mest en strooisel. In dit gebied liggen 26 pluimveebedrijven.

De vogelgriep gaat al een tijdje rond in Nederland. Er geldt een ophokplicht in het hele land. Sinds zeventien weken moeten kippen in de stal blijven. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en particulieren moeten zorgen dat hun vogels en kippen niet in contact komen met wilde vogels en hun uitwerpselen.