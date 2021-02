Biden tot de wereld: laat zien dat democratieën 'nog steeds kunnen leveren'

"Laat zien dat democratieën nog steeds kunnen leveren." Met die woorden riep president Joe Biden andere wereldleiders op om te tonen dat de democratie als staatsvorm ertoe doet en geen achterhaald verschijnsel is.

Biden sprak de Veiligheidsconferentie van München toe, waar sinds 1963 elk jaar op hoog niveau wordt gedebatteerd over mondiale veiligheidsvraagstukken.

Voorafgaand aan de online bijeenkomst sprak Biden vanuit Washington met de leiders van de landen van de G7. Volgens de Amerikaanse president bevinden we ons midden in een fundamenteel debat over de richting waarin de wereld zich beweegt.

"Dat is een debat tussen degenen die vinden dat - gegeven de problemen waarmee we te maken hebben zoals de vierde industriële revolutie en een mondiale pandemie - de autocratie de beste weg voorwaarts is en hen die begrijpen dat de democratie essentieel is om die problemen op te lossen."

Open voor Iran-deal

Biden onderstreepte met zijn toespraak dat hij breekt met het beleid van zijn voorganger Donald Trump. Zo zei hij open te staan voor het opnieuw toetreden tot het nucleaire verdrag met Iran over de beteugeling van het kernenergieprogramma van dat land. Trump trok de VS in 2018 terug uit dat akkoord.

Biden maakte ook duidelijk dat hij de rimpels in de relatie met de Europese bondgenoten wil gladstrijken. Oud-president Trump liet niet na om de Europese NAVO-landen te kapittelen over het feit dat ze veel minder bijdroegen aan het bondgenootschap dan afgesproken was. "De Verenigde Staten zijn vastbesloten om het vertrouwen en het leiderschap terug te verdienen", verzekerde Biden.

"Amerika is terug. De transatlantische alliantie is terug." Het dreigement van Trump om 12.000 Amerikaanse militairen terug te trekken uit Duitsland draaide Biden terug, tot vreugde van de Duitse bondskanselier Merkel. Die gaf in een reactie aan dat Duitsland vast van plan is om zich te houden aan de afspraak om 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden.