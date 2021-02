Kabinet houdt rekening met verlenging avondklok voor 'kleine' versoepelingen

De afgelopen weken is de maatschappelijke druk op het kabinet om in ieder geval met enkele versoepelingen te komen hand over hand toegenomen. Er verschijnen steeds meer rapporten en berichten over de psychische en economische schade van de sinds medio december 2020 geldende lockdown.

Het kabinet ziet wel in dat de roep om versoepelingen niet te negeren is, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. "Als je dus wat wilt verruimen heb je de avondklok langer nodig. Op die koers zit het kabinet nu."

Het kabinet bespreekt zondag in het Catshuis de aanpak die volgende week dinsdag op een coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge wordt gepresenteerd.

Openstellen onderwijs doorgerekend

Het Outbreak Management Team (OMT) is nog druk met berekeningen om te kijken wat de gevolgen zijn als middelbare scholieren weer fysiek les krijgen. Ook worden er gestudeerd op de gevolgen van versoepelingen voor studenten in het mbo, hbo en de universiteiten. Het belangrijkste is dat de leerlingen en studenten op 1,5 meter van elkaar les kunnen krijgen en dat betekent dat niet iedereen tegelijk in het gebouw aanwezig kan zijn.

"Het OMT bestudeert nu of de middelbare scholen anderhalve dag gemiddeld per week open kunnen en of het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs één dag per week open kunnen", weet Fresen.

'Stapje voor stapje'

Minister De Jonge van Volksgezondheid waarschuwde vandaag na afloop van een speciale ministerraad over corona voor snelle versoepelingen. "Die derde golf gaat er komen. We weten alleen niet wanneer en hoe." De versoepelingen moeten dus echt "stapje voor stapje", aldus De Jonge. Hij begrijpt de coronamoeheid onder Nederlanders. "Maar pas op met te grote stappen, anders krijg je over een maand spijt."