Familie van verdwenen prinses Latifa: er wordt goed voor haar gezorgd

De koninklijke familie van Dubai, een van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft een verklaring uitgegeven over prinses Latifa, de dochter van de emir. Deze week verschenen video's waarin zij zegt dat ze wordt gegijzeld door haar familie en dat ze vreest voor haar leven.

De beelden waren voor de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties aanleiding om bij de VAE om opheldering te vragen over het lot van de prinses.

In de verklaring die nu naar buiten is gebracht staat dat "er thuis voor de prinses wordt gezorgd door haar familie met ondersteuning van medische deskundigen", en dat "het steeds beter met haar gaat. We hebben goede hoop dat ze op het juiste moment weer in de openbaarheid terugkeert."

Geen foto of video

De schriftelijke verklaring ging niet gepaard met bewijs dat de prinses nog in leven is. Daar had de VN wel om gevraagd. Er zat geen foto of video bij de verklaring en er werden ook geen details gegeven over de geestelijke of fysieke staat waarin de prinses verkeert.

Wel bedankt de familie degenen die hun zorgen over het welbevinden van de prinses kenbaar hebben gemaakt. Over de mediaberichten over de prinses schrijft de familie dat die "zeker niet de actuele situatie weergeven."

Dinsdag kwamen de in het geheim opgenomen filmpjes naar buiten waarin prinses Latifa haar situatie beschrijft. Vrienden brachten de beelden in de openbaarheid omdat ze zich zorgen maken over de prinses die in 2018 het land probeerde te ontvluchten.

Gewapende commando's

Voor de Indiase kust werd ze toen door gewapende commando's overmeesterd en naar Dubai teruggebracht. Daarna is officieel niets meer van haar vernomen.

Sheikha Latifa is een van de 23 kinderen van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, een van de rijkste staatshoofden ter wereld. Zijn emiraat Dubai is een van de zeven die samen de Verenigde Arabische Emiraten vormen.