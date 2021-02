Medewerker Frans asielzoekerscentrum doodgestoken door bewoner

In de Zuid-Franse stad Pau heeft een Sudanese asielzoeker een medewerker van een asielzoekerscentrum doodgestoken. De verdachte had kort hiervoor te horen gekregen dat zijn asielaanvraag was afgewezen, melden meerdere Franse media.

Persbureau AFP schrijft op basis van bronnen bij de gemeente en de politie dat de dader een 38-jarige Sudanese man is. Volgens persbureau Reuters woonde hij al "een tijdje" in het asielzoekerscentrum. De man stond niet op de radar van de inlichtingendiensten.

Het 46-jarige slachtoffer zou in zijn keel zijn gestoken. Sommige media melden dat het om de directeur van het centrum gaat. Officieel willen de autoriteiten daar niets over zeggen. De verdachte werd kort na de moord opgepakt.

Darmanin naar Pau

Tegenover de regionale omroep France Bleu reageert de burgemeester van Pau geschokt op de dood van de immigratieambtenaar. "Het is een verschrikkelijke tragedie en het is des te verschrikkelijker dat het slachtoffer zijn hele professionele leven betrokken was bij het verdedigen van migranten en asielzoekers."

Minister Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken) laat op Twitter weten vanwege de "dramatische aanval" af te reizen naar Pau. Hij condoleert de nabestaanden van het slachtoffer.