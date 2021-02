André van Duin houdt toespraak bij Nationale Herdenking

André van Duin zal dit jaar bij de Nationale Herdenking op de Dam een toespraak houden. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt.

"Van Duin groeide op tussen de puinhopen van het gebombardeerde Rotterdam", zo licht het Nationaal Comité de keuze voor de presentator en komiek toe. Van Duins vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland.

Voorzitter Gerdi Verbeet zegt dat het belangrijk is dat een figuur als André van Duin, die "geliefd is in de huiskamer", vertelt wat de oorlogsperiode voor hem betekent. De 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is dit jaar in handen van auteur Roxane van Iperen.

Volle of lege Dam?

Welke vorm de dodenherdenking dit jaar krijgt, is overigens nog onduidelijk. Het Nationaal Comité gaat bij de voorbereidingen uit van verschillende scenario's. Mogelijk kunnen oorlogsgetroffenen en nabestaanden dit jaar wel bij de herdenking aanwezig zijn. Vorig jaar was dat vanwege de pandemie niet mogelijk; de Dam was toen nagenoeg leeg.

In het 'minimumscenario' mogen een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Maar ook in een ruimer scenario, schrijft het Comité, zal het een herdenking worden waar mensen persoonlijk voor worden uitgenodigd. Koning Willem-Alexander zal dit jaar geen toespraak houden: vorig jaar nam hij in het kader van 75 jaar vrijheid zelf het woord.

Ook de festiviteiten op Bevrijdingsdag worden dit jaar aangepast vanwege de coronacrisis. Het 5 mei-concert vindt ook dit jaar in theater Carré plaats, in plaats van buiten op de Amstel. Festivals worden via livestreams gehouden.