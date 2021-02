Prins Harry en Meghan werken definitief niet meer voor koningshuis

Gele pinguïn mogelijk voor het eerst vastgelegd: 'Uitzonderlijk en superwaardevol'

De foto's zijn 'superwaardevol' en een gele pinguïn is héél uitzonderlijk, zegt Gert Polet van het WNF. "Ik weet niet of er ooit een eerder is gezien, eigenlijk. Het lijkt erop dat dit nog nooit eerder is voorgekomen."